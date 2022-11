Für euch getestet: Die Englisch-Onlineschule von Novakid

Die Anmeldung auf der Novakid-Seite ist mit wenigen Schritten ganz einfach. Zu Beginn wird einem eine Probestunde angeboten. Auch die Buchung des Unterrichts ist intuitiv einfach. Sollte man jedoch Fragen haben, bekommt man tolle Unterstützung von Novakid, denn sie stehen einem telefonisch und auch per Mail zur Verfügung. Für den Unterricht kann man sich eine Lehrkraft selbst aussuchen. Alle Lehrkräfte haben ein kurzes Video, in dem sie sich vorstellen. Wir haben die Videos zusammen mit meiner Tochter angeschaut und sie konnte bei der Auswahl der Lehrerin mitentscheiden. Ich kann es nur empfehlen, ebenfalls zu schauen, ob die ausgewählte Lehrkraft auch in dem für euch möglichen Zeitraum verfügbar ist. Vor dem Unterricht gibt es ein kurzes Video, in dem man die Unterrichtsinhalte bereits vorher kennenlernen kann. Die Lehrer sprechen im Unterricht nur Englisch. Ich musste während des Unterrichts immer bei meiner vierjährigen Tochter dabei bleiben und unterstützen. Auch wenn die Inhalte so aufgebaut sind, dass man von ganz vorne beginnt, hat meine Kleine nicht immer verstanden, was die Lehrerin von ihr wollte. Wiederholen und nachsprechen ging sehr gut. Meine Tochter hatte viel Spaß im Unterricht. Nach der Stunde bekommt man ein Feedback des Lehrers. Das finde ich wirklich hilfreich, um den Fortschritt des Kindes zu erfahren. Einen halben Stern Abzug könnte ich geben, weil wir den Unterricht bei unserer Lehrerin nicht immer zur gewünschten Zeit bekommen haben. Ansonsten waren wir rundum zufrieden und haben Spaß am Lernen entdeckt!



Bewertung: 5 von 5 Sterne