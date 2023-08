Giftige Fette durch Erhitzung

Die meisten Fischstäbchen kommen vorgebraten in den Verpackung. Und genau hier liegt das Problem. Beim (Vor-)Frittieren in Sekundenschnelle entstehen oft Schadstoffe. Erhitzt man (in diesem Fall) pflanzliches Fett sehr stark, entstehen Fettschadstoffe, die der Körper in Glycidol umwandelt. Dieser Stoff ist laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) krebserregend und erbgutschädigend. Also nichts, was wir für unsere Kinder wollen.