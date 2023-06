"Ich habe meinen Yoga-Rückbildungskurs gehasst!"

Stillen, wickeln, liegen – wie zu Hause

Fast war ich daher froh, als Tom plötzlich quakte und Hungeranzeichen von sich gab. Die nächsten 20 Minuten stillte ich und schaute den anderen Damen beim Atmen, Ausruhen und Chakra-Trainieren zu. Und ja: Tatsächlich folgten in dieser Zeit auch Übungen, die immerhin ein bisschen anstrengend aussahen. Ob sie es wirklich waren, werde ich vermutlich nie erfahren. Denn obwohl ich pflichtbewusst meine völlig überteuerte 5er-Karte (75 Euro für fünf Stunden Atmen???) abarbeitete und auch in den nächsten vier Wochen pünktlich auf meiner pinken Yogamatte erschien, schaffte mein Sohn es immer wieder, dass ich ihn mitten in diesen 60 Minuten stillen, wickeln oder beides musste. Fertig mit allem war ich in der Regel, wenn die Abschlusseinheit losging: Atmen. Ausruhen. Weiteratmen. Ein entspannender Abschluss von der Entspannungseinheit. Ist sicher ganz wichtig fürs Chakra.

Liebes Yoga, es liegt nicht an dir!

Mir wurde in dieser Zeit bewusst: Es liegt an mir. Die anderen Damen schienen das gemeinsame Atmen wirklich zu genießen. Vermutlich hatten sie – im Gegensatz zu mir – einfach schon vor der Schwangerschaft Yoga-Erfahrungen gesammelt und realistischere Erwartungen an diese Sportart gehabt als ich. Da es so etwas wie Rückbildungs-Volleyball oder Rückbildungs-Tennis aber nicht gibt, war die Auswahl der mir vertrauten Sportarten für das Beckenbodentraining eher gering. Und um ehrlich zu sein: Irgendwie bin ich auch stolz, dass ich einfach mal etwas Neues ausprobiert habe. War halt Mist.

Aber seien wir ehrlich: In der Elternschaft passiert es einem immer wieder, dass man neue Dinge kennenlernt, für die man einfach nicht geschaffen ist. Und wenn ich heute daran denke, wie ich in Yoga-Pants und "Herabschauender Hund"-Stellung ganz bewusst meine pinke Yogamatte anatme, muss ich laut lachen. Also ist auch diese Erfahrung für etwas gut.