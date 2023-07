Schwanger im Sommer: 8 Tipps, die für Abkühlung sorgen

2. Leckere, leichte Mahlzeiten

Bei warmem Wetter ist der Appetit auf deftige Speisen schwächer ausgeprägt und Schwangere greifen ohnehin lieber zu Gemüse, Salaten oder Früchten – vorzugsweise roh, dann enthalten sie die meisten Mineralien und Vitamine. Ausnahmen bestätigen die Regel: Tomaten sind in zubereiteter Form nährstoffreicher, zum Beispiel als leckere Pastasoße oder als kalte Gazpacho.

Ein Teller mit frischem Obst in greifbarer Nähe oder ein Früchtemilchshake versorgen den Kreislauf mit genügend gesundem Zucker und verringern nebenbei den Heißhunger auf Süßigkeiten. Ist ein Energieschub nötig, leistet eine Banane oder eine Handvoll Datteln gute Dienste, auch bei Heißhunger. Sie machen schnell satt. Und: Bananen und Datteln enthalten - wie dunkle Schokolade - Serotonin, den Botenstoff, der für gute Laune sorgt.

3. Wohltuende Wickel

Dicke Füße, geschwollene Knöchel, schwere Beine: Viele Schwangere neigen zu Wassereinlagerungen und Krampfadern. Hochhackige Schuhe oder einschneidende Söckchen sind jetzt tabu, viel stehen oder die Beine überschlagen ist ebenfalls ungünstig. Was hilft: Öfter mal in die Waagerechte gehen und die Beine höher lagern, allerdings nicht höher als den Bauch. Dazu am besten noch kühle Wickel (Handtücher einfach in kaltes Wasser tunken und auswringen) um Waden und Knöchel wickeln.

Ein kleines Gymnastikprogramm wirkt ebenfalls Schwellungen entgegen: Zwischendurch mit den Füßen auf- und abwippen, mit den Zehen wackeln oder das Bein ausstrecken und den Fuß kreisen lassen. Bewährt haben sich außerdem kühlende Gels mit Menthol, Minze oder Rosskastanie.

4. Abkühlen mit Thermalsprays

Kleine Frischekicks für zwischendurch liefern Eiswürfel: Einfach in ein Tuch wickeln und sanft über Gesicht und Körper streichen. Den gleichen Effekt bewirkt kaltes Wasser, das über die Unterarme plätschert oder ein feuchtes Tuch auf Stirn und Nacken. Thermalwassersprays (gibt's in der Drogerie, Apotheke, auch online) passen in jede Handtasche und sind ideale Begleiter für unterwegs. Am besten im Kühlschrank lagern.