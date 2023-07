Darf man sich mit Babybauch sonnen?

Schwangere werden schneller braun – aber auch schneller rot

Tatsächlich werden schwangere Frauen in der Regel schneller braun, weil sich die Pigmentmenge in der Haut während der Schwangerschaft erhöht. Aber nicht immer gleichmäßig. Viele Schwangere neigen deshalb zu Pigmentflecken. Achtung: Schwangere werden auch schneller rot, wenn sie nicht ausreichend auf UV-Schutz achten. Der Babybauch braucht, wie die übrige Haut auch, ausreichend Schutz vor einem Sonnenbrand und Pigmentflecken. Cremt euch im Sommer am besten schon morgens mit Lichtschutzfaktor 50 ein, vor allem im Gesicht und an den exponierten Körperstellen.

Sind UV-Strahlen fürs Baby gefährlich?

Keine Sorge: Für das Baby im Bauch sind die UV-Strahlen ungefährlich. Das Ungeborene wird durch das Hautgewebe der Mutter abgeschirmt und somit ausreichend vor Sonnenlicht geschützt.

Anders sieht es bei zunehmender Hitze aus. Die vertragen Babys, vor allem gegen Ende Schwangerschaft, nicht mehr so gut. Da kann es an der Bauchdecke schnell mal zu heiß werden. Also auch aus diesem Grund gilt für die Sommerzeit: Weniger pralle Sonne ist mehr. Lieber ein schönes Nickerchen im Schatten halten als auf Krampf einen braungebrannten Babybauch herbeibrutzeln.