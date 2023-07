Wusstet ihr, dass ihr einen finanziellen Zuschuss für Mehrwegwindeln bekommt?

Was genau ist ein Windelzuschuss?

In Deutschland wird vielerorts herkömmlicher Windelmüll subventioniert, indem Eltern eine zusätzliche Restmülltonne oder Müllbeutel zur Verfügung gestellt werden. Was viele aber nicht wissen: Immer mehr Kommunen bieten einen sogenannten Windelzuschuss an, wenn Eltern auf Stoffwindeln umsteigen. Dadurch soll nicht nur Abfall reduziert, auch die Familien sollen finanziell entlastet werden.

Wie hoch ist der Windelzuschuss?

Es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung – jede Kommune bestimmt selber, ob und wie hoch der Windelzuschuss ausfällt. Derzeit liegt die Unterstützung, je nach Stadt oder Landkreis, bei 30 bis 300 Euro für die Neuanschaffung von Mehrwegwindeln. Einige Kommunen unterstützen sogar Stoffwindelberatungen. Insgesamt sind es bereits mehr als 100 Kommunen, die finanzielle Unterstützung anbieten. Und es werden immer mehr.