Die 30 schönsten Babynamen, die für absolut reine Liebe stehen

Werdende Eltern haben häufig schon von Anfang an Herzchen in den Augen. Die Emotionen überkommen sie, wenn sie daran denken, dass sie bald ihr kleines Wunder in den Armen halten. Weshalb also nicht dieser Liebe Ausdruck verleihen – und dem Nachwuchs einen Namen mit einer entsprechenden Bedeutung geben? Hier ein paar schöne Inspirationen …