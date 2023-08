In eurer Kindheit habt ihr euch draußen immer so frei wie ein Vogel gefühlt? Sobald ihr im Grünen wart, ging es euch einfach schon immer am besten? Dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr für euer kleines Wunder einen Jungennamen aus der Natur wählt, denn die sind von ihrer Bedeutung am natürlichsten und so schön tiefgründig.