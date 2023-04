Die schönsten Jungennamen mit L – klangvoll und elegant

Jungennamen mit L am Ende

Paul

Der Name Paul stammt aus dem Lateinischen und geht auf den Namen Paulus zurück. Er trägt die Bedeutung "der Kleine" oder "der Geringere".

Noel

Der Vorname Noel ist besonders in Frankreich sehr verbreitet. Er stammt von dem lateinischen Wort "natalis" (Geburt, zur Geburt gehörig) ab und bezieht sich damit auf die Geburt Jesu. Im Französischen bedeutet Noël deshalb auch Weihnachten. Noel (oder: Noelle) kann auch als Mädchenname verwendet werden.

Gabriel

Gabriel ist ein biblischer Name, der sich immer noch großer Beliebtheit erfreut. Der Name kommt aus dem Hebräischen und bedeutet in etwa "Gott ist meine Stärke". In der Bibel ist der Erzengel Gabriel derjenige, der Maria verkündet, dass sie den Sohn Gottes gebären wird.

Lionel

Lionel lässt sich auf einen spätrömischen Beinamen zurückführen und bedeutet übersetzt in etwa "kleiner Löwe". Der Name ist vor allem in Frankreich, Italien und Spanien verbreitet.

Joel

Joel ist ein männlicher Vorname, der sich vermehrt in der Bibel finden lässt. Im Hebräischen steht "jo" für Jahwe bzw. Herr, "el" ist ein Gottestitel. Joel bedeutet also "Jahwe ist Gott" bzw. "der Herr ist Gott". Joel ist ein beliebter deutscher Jungenname. In der Schreibweise Joelle funktioniert er auch als weiblicher Vorname.

Raphael

Der Ursprung des Namens Raphael liegt im Hebräischen. Seine Bedeutung leitet sich von den Wörtern "rafa" (heilen) und "el" (Gott) ab und lässt sich mit "Gott heilt" übersetzen. Im Alten Testament ist Raphael ein Erzengel.

Jungennamen mit L und 4 Buchstaben

Levi

Levi ist ein hebräischer Vorname und bezieht sich auf den gleichnamigen biblischen Stammvater. Der Name lässt sich mit "verbunden sein" übersetzen. Levi ist in der Bibel der dritte Sohn von Jakob und Lea, von ihm entsprang der israelische Stamm "die Leviten".

Leon

Leon stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Löwe". In Deutschland ist der Name erst seit den 1990er-Jahren verbreitet, zählt mittlerweile aber zu den beliebtesten männlichen Vornamen.

Liam

Liam stammt von "Ulliam" ab, was wiederrum auf den althochdeutschen Namen Wilhelm zurückgeht. Er setzt sich zusammen aus "willio" (Wille, Entschlossenheit) und "helm" (Helm, Schutz) und wird deshalb meist mit "der entschlossene Krieger" oder "der entschlossene Beschützer" übersetzt.

Lars

Lars ist die schwedische Version von Lorenz bzw. Laurenz und stammt demnach ebenfalls aus dem Lateinischen. Der Name bedeutet "der Mann aus Laurentum" oder "der Lorbeergekränzte".

Leif

Leif ist ein skandinavischer Vorname, der neben Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark besonders in den Niederlanden und Norddeutschland verbreitet ist. Seine Bedeutung leitet sich von dem altnordischen Wort "leifr" ab und lautet "der Erbe" bzw. "der Nachkomme".

Jungennamen mit L und 5 Buchstaben

Linus

Der Name Linus findet seinen Ursprung in der griechischen Mythologie. Linos war ein Sohn Appolons, Bruder des Orpheus und Lehrer des Herkules. Im Altgriechischen steht "alinion" für jammern oder wehklagen, weshalb Linus die Bedeutung "der Klagende" trägt.

Lukas

Lukas wird häufig von dem lateinischen Wort "lux" (Licht) abgeleitet und mit "der Leuchtende" oder "der Lichtbringer" übersetzt. Eine andere Interpretation führt Lukas auf den griechischen Namen Loukas und den lateinischen Namen Lucanus zurück; beide beschreiben eine Person, die aus der süditalienischen Landschaft Lukanien stammt.

Levin

Für den Jungennamen Levin lassen sich verschiedene Ursprünge finden. Der hebräische Name Levi bedeutet "verbunden sein". Alternativ ist Levin die niederdeutsche / niederländische Form des althochdeutschen Namens Liebwin, was "Volksfreund" oder "lieber Freund" bedeutet.

Lasse

Lasse ist eine Kurz- und Koseform von Lars, was auf den lateinischen Vornamen Laurentius zurückgeht. Laurentius bedeutet "der Mann aus Laurentum" oder "der Lorbeergekränzte".

Louis (Luis)

Der Vorname Louis (oder: Luis) ist eine Kurzform von Ludwig. Ludwig setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern "hlut" (laut, berühmt) und "wig" (ringen, Kampf) zusammen und wird mit "der berühmte Kämpfer" übersetzt.