Die Liste der Jungennamen mit Q ist nicht die längste, denn in der deutschen Sprache ist das Q der am wenigsten häufig vorkommenden Buchstabe. Im arabischen Sprachraum und im Albanischen gibt es einige männliche Vornamen mit Q am Anfang, wie Qazim oder Qamil. Im deutschen und mitteleuropäischen Raum steht das Q am Anfang eines Namens nie ohne ein nachfolgendes U. In unserer Übersicht findet ihr garantiert einen oder zwei außergewöhnliche Jungennamen, die euch gefallen.