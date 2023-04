Französische Mädchennamen mit Q

Quendoline

Quendoline ist eine andere Form des Namens Gwendoline. Der Name stammt aus dem Walisischen, wo "gwen" (weiß) und "dolen" (Kreis, Ring) häufig die Bedeutung "weißer Kreis" oder "leuchtender Mond" erhalten. Quendoline ist die französische Schreibweise dieses Namens.

Quitterie

Der Name Quitterie leitet sich vom französischen "quitter" oder auch vom englischen "quit" ab und bedeutet "beenden" oder "verlassen". Eine mögliche Herleitung von der frühchristlichen Heiligen Quiteria oder vom griechischen Kythere (die Rote) wird ebenfalls diskutiert.

Quirine

Der Name Quirine ist ebenfalls französisch, in Deutschland ist er vor allem als Jungenname Quirin geläufig. "Quiris" bedeutet "Lanze" oder "Speer" auf Lateinisch und war ein Typus von Gladiatoren, die häufig diese Waffe trugen.

Quislaine

Quislaine ist wahrscheinlich vom ebenfalls französischen Namen Ghislaine abgeleitet, der "Pfand" bedeutet. Eine andere Form des Namens ist Gisèle oder Quisele.

Amerikanische Mädchennamen mit Q

Qetsiyah

Qetsiyah ist ein hebräischer Name, der bereits in der Bibel belegt ist. Übersetzt bedeutet er "Rinde" und wird häufig als Zimtvariante genannt. Eine Herleitung aus der amerikanischen Eingeborenensprache Nahuatl, in der der Name "die Kraftvolle" oder "die Großzügige" bedeutet, wird ebenfalls häufig angegeben.

Queenie

Queenie ist ein Name der wahrscheinlich auf dem walisischen Wort "cwen" (Frau, weiblicher Herrscher) beruht, der anglisiert wurde zu "Queen". Der Name ist vor allem in den USA geläufig.

Quiana

Der Name Quiana, der aus den Sprachen der amerikanischen Ureinwohner stammen soll, bedeutet in etwa "die Anmutige". In den 70er Jahren gab es jedoch auch einen Blusenstoff mit demselben Namen in den USA, der gleichzeitig mit dem Vorname aufkam. Kiki, Qui und Ana sind geläufige Spitznamen für Quiana.

Quilla

Quilla oder Killa war die Göttin des Mondes und des Silbers und wurde vor allem von den Inka verehrt. Eine Herleitung vom englischen Wort "quill" (Feder) wird ebenfalls häufig angegeben.

Quintessa

Quintessa ist ein Name mit lateinischen Wurzeln. Die Quintessenz einer Sache bedeutet noch heute "der Kern" oder "das Wesentliche". Häufig wird der Name abgekürzt zu Tessa oder Quin.

Albanische Mädchennamen, in denen ein Q vorkommt

Qendresa

Der albanische Name Qendresa bedeutet so viel wie "die Aufrechte" oder "jene, die ihren Standpunkt vertritt". Die Schreibweise Qendressa existiert ebenfalls.

Shqipe

Shqipe ist eine Kurzform des albanischen Wortes "Shqiponja", das "Adler" bedeutet und auf die albanische Flagge anspielt. Im übertragenen Sinne bedeutet der Name "Albanerin" oder "Adlermädchen". Die Schreibweise Shqiponja und Shqiponjë existieren ebenfalls.