Mütter gestehen: "Darum finden wir die Vornamen unserer Kinder inzwischen schrecklich"

Diese Mütter bereuen die Vornamen ihrer Kinder:

"Ich musste für den Namen viel Kritik einstecken"

"Ich habe vor paar Monaten eine Tochter bekommen und musste viel Kritik einstecken, weil der Name nicht allen gefallen hat. Zuerst habe ich natürlich immer gesagt, dass es egal ist, was andere denken. Aber mittlerweile klingt der Name für mich nicht mehr so schön, wie ich es vor Monaten empfunden hatte. Ich habe Schuldgefühle und meine Tochter tut mir leid, dass ich so empfinde. Der Name ist halt permanent in meinen Gedanken, weshalb ich sie dann manchmal nicht mit ihrem Namen rufen will."

"Ich hätte mich gegen meinen Mann durchsetzen sollen"

"Ich überlege im Moment immer, warum ich mich bei der Namenswahl nicht gegen meinen Mann und meine Mutter durchgesetzt habe. Manchmal denke ich auch, dass etwas außergewöhnlichere Namen auch toll gewesen wären. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich DIE Namen für meine Kinder gewählt habe, die ich gerne gehabt hätte. Irgendwie sind neun Monate doch manchmal zu kurz."

"Wir haben den Rufnamen nach einem Jahr geändert"

"Bei meiner zweiten Tochter konnten mein Mann und ich uns nicht einigen, auch nach der Geburt nicht. So bekam meine Tochter mit Namensänderung dann noch einen dritten Namen. Der anfängliche Rufname hat sich nach circa einem Jahr dann trotzdem noch einmal geändert."

"Der Name ist mit vielen Vorurteilen belastet"

"Mein Kind hat durch seinen amerikanischen Vater einen englischen Vornamen, und heute ist es ja leider so, dass viele, wenn sie einen englischen Vornamen hören, gleich 'Assi' oder 'Unterschicht' denken. Mir gefällt der Name zwar noch, jedoch würde ich ihn nicht wieder vergeben. Es ist nicht schön, in eine Schublade gesteckt zu werden, ohne dass andere die Hintergründe kennen."