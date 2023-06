Ups, diese Babynamen bereuen Eltern am häufigsten …

Namen gibt es wie Sand am Meer ... kein Wunder, dass Eltern in spe die Entscheidung manchmal schwer fällt. Was wir aber nicht gedacht hätten: Dass es sogar Mamas und Papas gibt, die ihre Namenswahl am liebsten rückgängig machen würden.

Das britische Onlineportal Mumsnet.com hat zusammen mit der Zeitung "The Guardian" eine Umfrage gestartet, ob Eltern den Namen ihres Kindes bereuen. Fast 20 Prozent der Befragten sagten: Ja! Welche Namen ganz oben auf der Liste stehen und aus welchem Grund – das könnt ihr euch oben im Video anschauen.