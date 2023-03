Schon gewusst? Die Reihenfolge bei mehreren Vornamen kann man ändern lassen

Wie lässt sich die Reihenfolge von Vornamen ändern?

Wer die Reihenfolge seiner Namen ändern lassen möchte, muss dies beim Standesamt beantragen, wo auch das Geburtenregister dieser Person geführt wird. Wurde die Geburt nicht in einem deutschen Geburtenregister beurkundet, ist das Standesamt zuständig, das das Eheregister oder Lebenspartnerschaftsregister der Person führt. Im Schnitt werden für die Namenssortierung Gebühren in Höhe von 20 bis 30 Euro fällig.

Anschließend müssen allerdings auch alle offiziellen Dokumente vom Reisepass über den Personalausweis bis hin zu Fahrzeugpapieren, Führerschein, EC- und Kreditkarten, etc. neu beantragt werden. Auch das kann noch einmal ordentlich ins Geld gehen.

Für wen macht eine Namenssortierung Sinn?

Warum aber sollte man die Reihenfolge seiner Vornamen überhaupt ändern wollen? Häufig etabliert sich bei Personen mit mehreren Namen ein fester Rufname. Und das muss nicht unbedingt immer der Name sein, der an erster Stelle steht. Manchmal wird es dann als störend empfunden, wenn man sich ständig erklären muss: "Ich heiße eigentlich Jasmine. Aber alle nennen mich Mia."

Ein weiterer Grund für die Gesetzesänderung lag an der sogenannten maschinenlesbaren Zone, kurz MRZ. Auf vielen Dokumenten muss der Name vollständig angegeben werden. Wenn der Rufname, also der an erster Stelle genannte, sehr lang ist, kann es passieren, dass weitere Namen nicht mit auf das Dokument passen. Besonders bei der Buchung von Flügen ist es in Vergangenheit dabei häufiger zu Problemen gekommen.