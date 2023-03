Doppelnamen und ihre Schreibweisen

Doppelnamen als Kontraktionen

Bei sogenannten Kontraktionen oder auch Doppelformen, handelt es sich um zwei Namen, die miteinander verschmolzen sind. Beispiele dafür sind die Namen Lieselotte, Annemarie oder Karlheinz. Die meisten solcher Namen finden wir heute vermutlich weniger modern. Heute entscheiden sich Eltern häufiger für eine Variante, bei der die beiden Namen auch optisch getrennt werden ...

Doppelnamen als Bindestrichnamen

Werden die beiden Namen durch einen Bindestrich getrennt, wird das auch Durchkopplung genannt. Sehen wir uns noch einmal die oben genannten Beispiele an, verändern sich die Namen dadurch zu Liese-Lotte, Anne-Marie und Karl-Heinz.

Auch wenn die Schreibweisen mit oder ohne Bindestrich in der Aussprache kaum voneinander zu unterscheiden sind, machen sie doch einen Unterschied, was die Abkürzungen der Namen angeht. So wird Annemarie üblicherweise mit einem A. abgekürzt, während Anne-Marie ein A.-M. als Initialien aufweist.

Übrigens: Die Dienstanordnungen deutscher Standesämter legen fest, dass Doppelnamen mit Bindestrich als ein vollständiger Name gelten. Das bedeutet, bei offiziellen Anliegen darf nicht nur einer der durch einen Bindestrich verbundenen Namen genutzt werden, andernfalls wäre die Unterschrift nicht rechtsgültig.

Zweitnamen als Alternative zu Doppelnamen

Doppelnamen können auch getrennt geschrieben und ohne eine Bindestrich-Verbindung vergeben werden. Allerdings kann dann auch von Zweitnamen gesprochen werden. Aus Annemarie und Anne-Marie wird dann Anne Marie. Der Vorteil hier ist, dass sich das Kind selbst später noch entscheiden kann, welchen der beiden Namen es sich als Rufnamen wünscht – oder ob die beiden Namen als Doppelname immer zusammen gesprochen werden.

