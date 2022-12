Zwillingsnamen: Die schönsten Kombinationen

Die allermeisten Eltern überlegen sich schon in der Schwangerschaft, welchen Vornamen ihr Nachwuchs erhalten soll. Schließlich soll die Namensgebung gut durchdacht sein. Bei Zwillingseltern ist es gleich doppelt herausfordernd: Gesucht werden zwei Namen, die im Klang auch noch miteinander harmonieren. Generell geht der Trend zu kurzen Vornamen. Auch bei Zwillingsnamen. Praktisch, denn häufig werden die beiden in einem Atemzug genannt, da hilft es schon wenn die ein oder andere Silbe "eingespart" wird. Aber wie nennen Zwillingseltern ihre Kinder wirklich? Unsere Autorin, selbst Zwillingsmama, hat sich in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis umgehört. Diese schönen Namenskombis, sind ihr im Gehör geblieben.