Geschwisternamen mit Gemeinsamkeiten

Bei der Suche nach zusammenpassenden Vornamen für eure Kleinen könnt ihr verschiedene Herangehensweisen ausprobieren. Beispielsweise könnt ihr nach bestimmten Gemeinsamkeiten gehen:

gleicher Anfangsbuchstabe

gleiche Endung

gleiche Silbenanzahl

gemeinsamer Ursprung

gemeinsame Bedeutung

Manchmal finden sich sogar Namenspaare, die aus den gleichen Buchstaben zusammengesetzt werden, wie zum Beispiel Liam und Mila.

Einheitliche Namenskombinationen

Bei der Wahl von Geschwisternamen könnt ihr auch darauf achten, die gleiche Aussprache und Schreibweise beizubehalten, damit es nicht zu Verwirrung kommt ...

Was die Aussprache betrifft, ist es zum Beispiel schön, wenn entweder beide Namen nordisch oder französisch klingen. Wird ein Name nämlich nordisch, der andere aber französisch ausgesprochen, führt das oft zu Irritation.

Bei der Schreibweise könnt ihr darauf achten, dass Namen, die beispielsweise mit K und C geschrieben werden können, in der Schreibweise jeweils einheitlich bleiben – so zum Beispiel bei Luca und Marcus oder auch Luka und Markus.

Berühmte Namenspaare

Auch eine schöne Idee ist es, sich Namenspaare auszusuchen, die beide mit berühmten Charakteren verbunden werden. Das müssen nicht unbedingt Namen von Stars sein, auch Vornamen, die aus der gleichen Sage stammen, eignen sich dafür.

Aber: Um der Gefahr von Hänseleien von vornherein entgegenzuwirken, solltet ihr lieber auf berühmte Namenspaare aus Comics oder Ähnlichem verzichten. Max und Moritz oder Hans und Franz klingen zwar lustig, können aber schnell zu Verspottung führen.