Kurze Jungennamen mit Herkunft und Bedeutung

Alf

Alf ist zwar von der gleichnamigen Fernsehserie vorbelastet, dennoch ist es ein schöner und seltener Name, der seinen Ursprung im Althochdeutschen hat. Er geht auf das althochdeutsche Wort "alb" zurück, das "Elf", "Naturgeist" oder "gespenstisches Wesen" bedeutet. Alf ist zudem eine Kurzform von Alfons oder Alfred.

Ben

Der Vorname Ben (auch kurz für Benjamin) stammt aus dem alten jüdischen Sprachgebrauch. Außerdem ist dieser kurze Jungenname in seiner Bedeutung der zweite Buchstabe des armenischen Alphabets.

Bill

Kurzform des englischen Vornamens William. Allerdings steht er auch vollständig für sich allein und ist somit eine sehr schöne Option bei der Namensfindung eures kleinen Jungen.

Bodo

Ursprünglich ist der Name aus dem Altdeutschen bekannt, aber leider in Vergessenheit geraten. Dabei klingt er nicht nur liebevoll, sondern hat auch eine Bedeutung. Der Name leitet sich vom altsächsischen Wort "bodo" ab, was "Gebieter" bedeutet.

Eddy

Ein altenglischer Name, der die Kurzform von Edward oder Eduard darstellt. Eddys sind dafür prädestiniert ihre Besitztümer pfleglich zu behandeln. Nicht umsonst bedeutet der Name übersetzt "Hüter seines Besitzes".

Elia

Als Abkürzung für die hebräischen Namen Elias und Elio bedeutet der Vorname Elia so viel wie "Gott der Herr" oder "mein Gott ist Jahwe". In Italien und Spanien erfreut sich der Name großer Beliebtheit, aber auch für deutsche Verhältnisse wirkt der Name nicht zu fremd.

Emil

Dieser Name reicht zurück in die Zeiten der alten Römer, denn Aemilius war ein Familienname, welcher für Personen aus der Familie der Aemilier verwendet wurde. Das lateinische Wort "aemulus" bedeutet so viel wie eifrig, was euer Sohnemann ganz sicher sein wird.

Enno

Für einen tapferen jungen Mann eignet sich der friesische Name Enno. Er bedeutet übersetzt "der starke Schwertkämpfer" und kommt ursprünglich aus dem Althochdeutschen.