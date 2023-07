Zweitname fürs Baby: Schöne Tradition oder störende Belastung?

Was ist ein Zweitname?

Ein Zweitname ist ein zusätzlicher Name, der zusätzlich zum Rufnamen gegeben wird. Oftmals entscheiden sich die Eltern aus familiären Gründen für einen Zweitnamen, etwa um eine lange Tradition fortzuführen oder als Hommage an einen geliebten Verwandten. Manche Eltern vergeben auch einen Zweitnamen, um ihrem Kind mehr Optionen bei der Namenswahl in der Zukunft zu geben.