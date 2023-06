Schön hoch drei: Die klangvollsten Vornamen für Drillings-Mädchen

Vornamen mit kleinen Gemeinsamkeiten

Natürlich sind der elterlichen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dennoch ist es den meisten Drillings-Eltern wichtig, dass die Namen ihrer Kinder eine (versteckte) Gemeinsamkeit haben. Dies kann entweder der erste Buchstabe sein (oder der zweite), oder die Bedeutung des Namens. Da Drillinge oft gemeinsam gerufen werden, bietet es sich an, dass die Vornamen harmonisch klingen. Das klappt am besten, wenn alle Namen in etwa gleich kurz oder gleich lang sind, also die gleiche Silbenzahl haben.

Nur ein Gleichklang, wie Leo und Theo, sollte vermieden werden – sonst besteht beim Rufen akute Verwechslungsgefahr. Mit den Vornamen haben Eltern die Chance, jedem Kind eine ganz eigene, unverwechselbare Identität zu verleihen. Schließlich besteht bei Drillingen - vor allem, wenn sie ähnlich aussehen – die Gefahr, dass Außenstehende sie nur schwer auseinanderhalten können. Für Kinder kann das ziemlich nervig sein.