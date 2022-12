Friesische Jungennamen stehen hoch im Kurs!

Seltene friesische Jungennamen

Enno

Enno ist aus althochdeutscher Übersetzung derjenige, "der mit dem Schwert kämpft". Der ostfriesischer Name wurde durch friesische Häuptlinge bekannt und ist die Kurzform des Namens Eginhard.

Frieso / Friso

Der Name Friso ist ursprünglich ein Beiname und bedeutet im Althochdeutschen, wie der Name schon erahnen lässt, "der Friese". Er ist perfekt für alle Friesland-Fans.

Fiete

Fiete ist die niederdeutsche Form des Namens Friedrich und kommt daher aus dem Althochdeutschen. In Anlehnung an Friedrich setzt sich der Name Fiete aus den althochdeutschen Wörtern "fridu" und "rihhi" zusammen, was "Friede" und "mächtig" bedeutet. Fiete wird gerne mit "der Friedliche" oder "der mächtige Herrscher" übersetzt.

Jori

Als friesische Variante von Eberhard stammt dieser Vorname aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie "stark wie ein Eber" oder "der Bauer".

Okko

Ein uriger Name, der die Koseform von Namen darstellt, die mit "Ot-" beginnen, wie zum Beispiel Ottfried. Er hat die Bedeutung "der (reiche) Erbe".