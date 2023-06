Für Sommer-Mädchen: Diese 20 strahlenden Vornamen bedeuten "Sonne"

Sonnenschein-Alarm! Nicht nur, wenn ihr ein Sommerkind erwartet, bietet sich ein Vorname mit der Bedeutung "Sonne" an. Immerhin ist die Sonne unsere Lebensgrundlage – ohne sie geht gar nichts. Außerdem macht sie einfach gute Laune und die meisten Menschen denken dabei an etwas Positives. Warum also nicht den eigenen kleinen Sonnenschein nach der Sonne benennen. Hier kommen unsere Favoriten für Mädchen!