Beikost: Mit diesen Tipps könnt ihr Lebensmittel kindgerecht anbieten

Essen kindgerecht anbieten – Verschluckungsgefahr vermeiden

Beim Baby-led Weaning ist es wichtig, die Nahrungsmittel altersgerecht anzubieten. Dabei sollte man Nüsse zum Beispiel nicht im Ganzen geben, sondern als Nussmus. Wer einen Hochleistungsmixer zu Hause hat, kann Nussmuse nach Anleitung selbst herstellen. Wer sie kauft, sollte darauf achten, dass keine Zusatzstoffe und kein zugesetzter Zucker enthalten sind.

Um ein Verschlucken zu vermeiden, solltet ihr sogenannte prallelastische Früchte wie Heidelbeeren oder Trauben zu Beginn vierteln und später halbieren, bevor ihr sie eurem kleinen Liebling anbietet. Lina Mazzoni erklärt: "Obst und Gemüse kann generell zu Beginn in Streifen oder Schiffchen angeboten werden, später können Größe und Form variieren."

Als kleiner Hack könnt ihr eine Banane zum Beispiel in der Mitte mit dem Finger von oben eindrücken, sodass sie automatisch in drei Streifen auseinanderbricht. Diese könnt ihr dann für eine bessere Griffigkeit (und den Nährwert) beispielsweise in gemahlenen Haselnusskernen wälzen.

Nicht nur Fleisch, sondern auch Hülsenfrüchte sind wichtige Eiweißquellen, die ihr von Beginn an anbieten könnt, zum Beispiel in Form von Humus oder zerdrückt. Baby-led Weaning bedeutet dabei nicht, dass es nie Brei geben darf – auch Erwachsene essen mal Kartoffel- oder Griesbrei. Solange das Essen nicht mit viel Salz gewürzt ist und ihr auf Zucker, Honig, Ingwer, Bonbons, Popcorn o. Ä. verzichtet, könnt ihr nahezu alle Lebensmittel anbieten. Allerdings solltet ihr im ersten Lebensjahr auf Amaranth, Quinoa und Buchweizen verzichten. Getreide in Form von Brei oder auch in Brot (ohne Rinde und Körner) oder Ähnliches ist erwünscht. Bei Brezeln oder auch zu viel Nussmuss achtet anfangs gut auf euren kleinen Schatz und beobachtet ihn, da diese am Gaumen kleben bleiben können und sich dann beim Laufen oder Rennen lösen und verschluckt werden könnten.

Haferflocken in Wasser oder Milch aufgeweicht, strukturierte Nudeln oder auch Reis können Kinder schon früh probieren, denn letztlich sollten sie - wenn auch parallel zum klassischen Brei - immer wieder selbst das Essen mit der Hand erkunden und kennenlernen dürfen.