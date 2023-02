Haben beim Sprechenlernen Kinder mit zweisprachiger Erziehung Vor- oder Nachteile?

Das Gehirn profitiert von den weitgefächerten Verknüpfungen. Eventuell finden die ersten Sprechversuche leicht verzögert statt. Dies holen die Kinder aber später wieder auf. Unter Umständen ist das Kind anfangs etwas vorsichtiger oder zögerlicher.

Wichtig ist, dass die Eltern immer in ihrer Muttersprache mit ihrem Kind sprechen. Spricht ein Elternteil in mehreren Sprachen mit dem Kind, kann es zu einer Sprachverwirrung kommen, bei der das Kind nicht mehr zwischen den Sprachen unterscheidet, sondern sie vermischt. Wenn Eltern, die dieselbe Muttersprache sprechen, wollen, dass ihr Kind zweisprachig aufwächst, bietet sich eine Kita an, in der Muttersprachler in der entsprechenden Sprache arbeiten.

Mit größeren Kindern kann man auch mal eine Kindersendung in einer anderen Sprache schauen. Wichtig ist, dass in dem Film Muttersprachler sprechen, damit die Kinder die Aussprache, Grammatik etc. von vornherein richtig hören.

Wenn wir zu Hause einen starken Dialekt sprechen, stört das mein Baby bei der Sprachentwicklung?

Überhaupt nicht. Ich finde, das gehört mit dazu. Die Kinder lernen umso besser, je natürlicher sie Sprache vermittelt bekommen. Dazu gehören auch Dialekte. Schließlich sprechen die meisten Menschen in der jeweiligen Umgebung so.