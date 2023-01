Warum der ständige Blick aufs Handy eurem Baby schaden kann

"Still face experiment": Der Blick aufs Handy lässt die Mimik "einfrieren"

Mit diesem Wissen im Hinterkopf wird deutlich, wie die tagtägliche Nutzung von Smartphones direkt und indirekt negative Folgen für unsere Babys haben kann. Ob in besonders intimen Momenten wie dem Stillen auf dem Sofa oder beim Schieben des Kinderwagens durch den Park. Greifen wir zum Handy, gleicht unsere Mimik einem ausdruckslosen Starren. Da Babys stets versuchen, Kontakt zu uns aufzunehmen und aus unseren Gesichtern zu lesen, wirkt das "Still-Face", das sie in solchen Momenten bei ihren Eltern sehen, wie in dem oben beschriebenen Experiment, befremdlich und einschüchternd.

Weitere Studien sollen noch mehr Aufschluss geben

Diese unterbrochene Kommunikation kann sich langfristig negativ auf die Bindung zwischen Eltern und Kind auswirken. Gerade in den ersten Lebensjahren sind Babys enorm sensibel und aufnahmefähig. Das Bonding spielt in dieser Phase eine besonders große Rolle und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Derzeit laufen bereits entsprechende Studien zu diesem Thema. Beispielsweise hat sich die "Züricher Hochschule Angewandte Psychologie" diesem in verschiedenen Untersuchungen gestellt. Genaue Ergebnisse wurden für die nahe Zukunft angekündigt.

