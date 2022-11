Erste Signale: So erkennt ihr, ob euer Baby richtig hören kann

Folgeschäden vorbeugen

Mithilfe von Hörtests bei Neugeborenen lässt sich unkompliziert und innerhalb weniger Minuten feststellen, ob mit dem Gehör des Babys alles in Ordnung ist. Diese frühzeitige Diagnose von Hörschädigungen ist von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung und die weitere Entwicklung des Kindes. Wird eine Schwerhörigkeit oder sogar eine Taubheit festgestellt, lässt sich dies in vielen Fällen – ohne großen Aufwand und mit gutem Ergebnis – mit digitalen und kindgerechten Hörsystemen (sogenannten „Hinter-dem-Ohr-Systemen“) therapieren. In schweren Fällen kann eine Operation helfen. Leichte, infektbedingte Hörminderungen lassen sich auch medikamentös behandeln.

Der bundesweit angebotene Hörtest, das sogenannte Neugeborenenhörscreening, ist eine Kassenleistung und seit 2009 in Geburtskliniken Pflicht. Mit dem Ziel, einem Leben mit Folgeschäden vorzubeugen. Denn eine frühzeitige Behandlung und Versorgung von Hörschäden bildet die Grundlage für eine altersgemäße Sprachentwicklung. So können die meisten Kinder mit einem verminderten Hörvermögen ein normales Leben führen, die gewünschte Schullaufbahn einschlagen und haben die gleichen Chancen im Leben wie ihre hörenden Altersgenossen.

Erste Signale – so erkennen Eltern, ob ihr Kind richtig hört

Dr. Ellen Lundershausen, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten/Allergologie, Audiologin/Neurootologin in Erfurt und Vizepräsidentin des HNO-Berufsverbandes, gibt Eltern Tipps, wie sie das Hörverhalten ihrer Kinder richtig einschätzen können:

1 bis 2 Monate

Erschrickt der Säugling bei plötzlichen, lauten Geräuschen, zum Beispiel dem Zuknallen einer Tür? Erzeugt er Geräusche wie Lachen, Gurren, Gurgeln und lässt sich durch Stimmen beruhigen?

3 bis 4 Monate

Bewegt das Baby die Augen Richtung Schallquelle? Brabbelt es in verschiedenen Tonhöhen? Reagiert es auf Stimmen?

6 bis 10 Monate

Sucht das Kind die Schallquellen? Horcht es auf Musik? Reagiert es auf seinen Namen? Plappert es zweisilbige Laute und produziert modulierte Töne? Entwickelt es Verständnis für häufig benutzte Wörter, zum Beispiel „Nein“?

10 bis 12 Monate

Reagiert das Kind auf leises Ansprechen aus einigen Metern Entfernung? Kann es auch hinter ihm liegende Schallquellen entdecken? Ist das Kind auffallend stiller als seine Altersgenossen? Imitiert es einfache Klänge, Wörter, Vokale, Konsonanten, Geplapper? Zeigt es auf Gegenstände und Personen, wenn es dazu aufgefordert wird?

12 bis 24 Monate

Reagiert das Kind auf geflüsterte Anweisungen und auf Rufe aus dem Nachbarraum? Spricht es erste Wörter und versucht vorgesagte Wörter zu wiederholen? Befolgt es einfache Anweisungen ohne optischen Hinweis? Wippt oder wiegt es im Rhythmus von Musik?

Achtung:

Auch bei gut hörenden Kindern, kann durch Krankheiten wie Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten, Windpocken oder eine Infektion des Mittelohres im Laufe der Kindheit ein Hörschaden entstehen. Schon bei geringsten Zweifeln an der Hörfähigkeit des Kindes sollte man daher einen Facharzt aufsuchen.