Wachstumsschub beim Baby: Alle 8 Entwicklungsschritte auf einen Blick

2. Wachstumsschub: ab der 8. Woche

Euer sonst so fröhliches Baby überrascht plötzlich mit ständigem Weinen und Nörgeln? Diese Anzeichen sind typisch für einen Schub. Der zweite Entwicklungssprung beginnt mit rund zwei Monaten. Bei einigen ist es (leider) auch so, dass der erste nahtlos in den zweiten Wachstumsschub übergeht – ohne Verschnaufpause. Jetzt geht es um die Sinneswahrnehmungen eures Kindes, etwa Ohren, Nase, Augen und Hände (Tastsinn) werden erforscht. Es schaut uns gerne beim Essen zu, ist fasziniert von Lichtquellen und von allem, was glitzert und sich bewegt. Gleichzeitig können ihm all diese neuen Reize aber auch Angst machen und das Kleine überfordern. Die Lösung? Viel Nähe und noch mehr Kuscheleinheiten.

Neu erlernte Fähigkeiten nach diesem Schub

Das Baby kann mit der Faust gegen Objekte schlagen.

Das Erkennen von einzelnen Gegenständen und Formen fällt leichter. Tipp: Ein Mobile bereitet eurem Kind nun eine große Freude. Genauso wie leuchtende und glitzernde Gegenstände oder Rasseln.

Es gibt verschiedene Laute von sich.

Mittlerweile kann euer Sprössling seinen Kopf selbst hochhalten und ihn in die Richtung eines Geräusches oder eines Gegenstandes drehen.

Das Baby schneidet Grimassen und beginnt, mit seinem Gesicht zu spielen.

3. Wachstumsschub: ab der 12. Woche

Der dritte Wachstumsschub steht an. Bald ist das Kleine dazu in der Lage, auf eure Stimmungen zu reagieren. Im Klartext heißt das: Das Sozialverhalten entwickelt sich rasch weiter. Ein Beispiel: Ihr lächelt es an, es kann zurücklächeln. Außerdem kommt es vor, dass sich euer Nachwuchs inzwischen häufiger auf den Bauch dreht und dabei seinen Kopf nach oben reckt. Die Neugier auf die Welt wird zudem immer größer. Außerdem entdecken eure Kleinen mit zwölf Wochen ihre eigene Stimme. Sie erzählen den ganzen Tag und probieren leise und laute Töne aus. Wichtig: Bitte nicht unterbinden, auch nicht das laute Kreischen. Es handelt sich dabei um einen Teil der kognitiven Entwicklung – und um ein Trainingsmodell für die Stimm­bän­der sowie die Lip­pen- und Zun­gen­mus­ku­la­tur. Kommuniziert viel: Lacht zurück, wenn euer Baby euch anlacht und sprecht viel mit ihm.

Was lernt das Baby in diesem Entwicklungsschub?