Ab wann können Babys wirklich sehen und Farben erkennen?

Ab wann können Babys Farben sehen?

Mit drei bis vier Monaten kann ein Baby Farben gut erkennen. Neben dem starken Rot-Ton lieben die Minis jetzt auch knalliges Orange und strahlendes Lila. Laut der "Sussex Baby Lab"-Studie interessieren sich nur ein Drittel der Säuglinge für Grün und nur ein Viertel für Gelb. Das ist von der Natur so eingerichtet, denn Kinderaugen haben eine sehr hohe Reizschwelle, um nicht überfordert zu werden. Das bedeutet: Nur was grell und kontrastreich ist, wird am Anfang des Lebens wirklich wahrgenommen. Das Farbspektrum bildet sich mit den Jahren weiter aus. Zarte Pastelltöne können übrigens erst Jugendliche genauso gut unterscheiden wie Erwachsene.

Rosa ist auch eine Jungenfarbe

Auch wenn die Konsumgüterindustrie es hartnäckig ignoriert: Viele kleine Jungs mögen Rosa gern. Dafür soll es zwei Gründe geben. Zum einen ähnelt Rosa der Baby-Lieblingsfarbe Rot, und die Kinder assoziieren damit Nähe und Schutz. Zum anderen wirkt der sanfte Pastellton beruhigend, unaufdringlich und besänftigend. Allerdings endet die Vorliebe der Jungs meist im Alter von etwa vier Jahren. Dann setzt der gesellschaftliche Farb-Kodex ein, und Rosa wird von den Kita-Kindern als Mädchenfarbe abgestempelt. Schade eigentlich!