Diese besonderen Eigenschaften haben Januar-Geburtstagskinder!

Das Januar-Baby Horoskop: Sternzeichen Wassermann

Alle Babys, die zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geboren werden, haben das Sternzeichen Wassermann. Sein Element ist die Luft ­und so frei wie der Wind bewegt sich auch der Wassermann am liebsten. Er bevorzugt die Unabhängigkeit statt Grenzen und er liebt die Individualität statt Vorgaben. Mit Charisma und Exzentrik trägt er dabei seine unkonventionellen Visionen vor und ist durchaus kreativ, was die Umsetzung angeht. Selbst ein Original, nimmt er seine Mitmenschen so, wie sie sind – stets gesellig und tolerant. Die rebellischen Züge und Anflüge von Unverbindlichkeit, können den Wassermann ab und an unnahbar wirken lassen.