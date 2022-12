Wer sich aktuell im Dunstkreis von Familien mit kleinen Kindern bewegt, wird an laufenden Nasen und Dauerhusten nicht vorbeikommen. Die Erkältungszeit ist in vollem Gange. Aber so richtig! Besonders die Kleinsten leiden extrem. Die Wartezimmer in Kinderarztpraxen sind überfüllt, genauso wie (Kinder-)Kliniken. Häufig steckt das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) hinter dem Leiden der Kleinen. Die massive Welle an RSV-Erkrankungen bei Kindern bringt eine erhöhte Nachfrage an Intensivbetten mit sich. Doch die Anzahl dieser Betten ist durch den anhaltenden Pflegemangel stark reduziert. Notfallmediziner und Pflegekräfte schlagen Alarm …