Taugt Kokosöl als natürlicher Sonnenschutz?

Expertenmeinung: "Kokosöl kommt als Sonnenschutz nicht in Frage!"

Die wissenschaftliche Lage dazu ist dünn, sehr dünn. Googelt man das Thema, wird auf vielen Seiten einfach behauptet, dass Kokonussöl vor Sonnenbrand schützt und deshalb besonders verträglich für Babys und Kleinkinder ist. Meistens gibt es die Anleitung, wie man natürlichen Sonnenschutz selber anrühren kann, gleich dazu. Quellen werden jedoch nicht genannt.

Deshalb frage ich bei einem Experten nach. "Ich bin da sehr skeptisch. Mir ist nicht bekannt, dass Kokosöl oder ein anderes pflanzliches Öl einen Lichtschutzeffekt hat", gibt Dr. Herbert Kirchesch, Dermatologe aus Puhlheim, zu bedenken. "Ich kenne auch kein Sonnenschutzprodukt, das Kokosöl als UV-Filter verwendet. Ich vermute, dass Kokosöl wenig bis gar keinen Lichtschutzeffekt hat. Von daher kommen meiner Meinung nach pflanzliche Öle als Sonnenschutz nicht infrage."

Bei meiner Recherche finde ich genau eine einzige Studie aus Indien, die den Lichtschutzfaktor von Ölen untersucht hat. Allerdings wurde sie nur in-vitro, also im Labor, durchgeführt. Wie die Öle auf der Haut von Menschen wirken, wurde nicht untersucht. Die Ergebnisse sind erschreckend: Keines der Öle bietet Schutz vor UVA-Strahlung, die tiefer in die Haut eindringt als UVB-Strahlung, und verantwortlich für vorzeitige Hautalterung und im schlimmsten Fall Hautkrebs ist. Und die Lichtschutzfaktoren im UVB-Bereich sind sehr niedrig (siehe Tabelle). So niedrig, dass ich meinen Sohn damit niemals der Sonne aussetzen würde. Das sieht auch Dr. Kirchesch so: "So lange es Eltern möglich ist, sollten sie Babys und Kleinkinder ganz aus der Sonne raushalten. Oder aber mit einem möglichst hohen Lichtschutzfaktor eincremen."

Eine Übersicht der Lichtschutzfaktoren von pflanzlichen Ölen

Öl Lichtschutzfaktor Kokosöl 7 Olivenöl 7,5 Mandelöl 4,6 Sesamöl 1,7 Rhizinusöl 5,7 Eukalyptusöl 2,6 Lavendelöl 5,6 Senföl 2 Orangenöl 3,9 Teebaumöl 1,7 Pfefferminzöl 6,7 Zitronengrasöl

