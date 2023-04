Abstillen ohne Stress und Milchstau: Die besten Tipps

Natürlich abstillen ist der einfachste Weg

Im besten Fall zeigt das Baby, wenn es älter wird, Interesse an Beikost und stillt sich dann nach und nach selber ab. Je mehr zugefüttert wird, desto weniger Milch wird es brauchen. Die Milchproduktion geht bei der Mutter von allein zurück, da durch das seltenere Saugen weniger Stillhormone ausgeschüttet werden. Mama und Baby haben auf diese Weise genügend Zeit sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Leider sieht die Realität meistens anders aus. Denn Muttermilch bedeutet für das Baby nicht nur Nahrung. Beim Stillen erfährt es Liebe, Zuwendung und Nähe von seiner Mama. Nicht verwunderlich also, dass vielen Babys die Entwöhnung von der Brust schwerfällt. Wenn Mutter und Kind also nicht zum gleichen Zeitpunkt Schluss machen wollen, müssen Kompromisse her. In erster Linie heißt das: Sich Zeit nehmen und Wege finden, die Mama und Baby emotional nicht zu sehr zusetzen. Von heute auf morgen einfach die Brust verwehren – so ein schnelles Abstillen wäre ein harter Einschnitt, der nach Möglichkeit vermieden werden sollte.

Richtig abstillen vor Beginn der Beikost

Die WHO rät, mit Beikost frühestens ab dem vierten Monat zu beginnen. Wenn Mütter vorher abstillen wollen oder müssen, muss jede Brustmahlzeit durch ein Fläschchen ersetzt werden. Und zwar möglichst in kleinen Schritten: