Muttermilch ist einzigartig

Jede Muttermilch ist so unverwechselbar wie Mutter und Kind selbst – damit ist sie exakt auf die Bedürfnisse des Babys abgestimmt. In ihr stecken alle notwendigen Nährstoffe, Vitamine und Fette, die das Kind in den ersten vier bis sechs Monaten benötigt, in genau der richtigen Menge und Zusammensetzung. Außerdem enthält sie Bestandteile, die Babys Immunsystem kräftigen, die Verdauung stärken und vor Krankheiten und Allergien schützen.

Studien zeigen, dass Muttermilch auch dazu beitragen kann, das Risiko für Übergewicht zu reduzieren. Das enthaltene Eiweiß ist besonders hochwertig und kommt deswegen in einer vergleichsweise niedrigen Menge vor. Dadurch wird ein gesundes Wachstum gefördert – und gleichzeitig einer übermäßigen Gewichtszunahme vorgebeugt.

Mal mehr, mal weniger Muttermilch

Damit die Milch aus der Brust fließt, muss der Säugling bei seiner Mama zwei Hormone aktivieren: Prolaktin, das die Milchbildung unterstützt, und Oxytocin, das den Milchspendereflex auslöst. Vorgänge, die ganz automatisch starten, wenn das Baby an Brustwarze und Brustwarzenhof saugt. Die Nachfrage regelt dabei das Angebot — je häufiger das Kind trinkt, desto mehr Milch fließt.