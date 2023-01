Kolostrum ist das Superfood der Babys – aber warum ist die Vormilch so wichtig?

Die erste Muttermilch ist das Kolostrum ...

Die erste Milch, die das Baby nach seiner Geburt meist über das Stillen aufnimmt, unterscheidet sich von der nachfolgenden Muttermilch schon in Farbe und Substanz. Kolostrum ist gut an der intensiveren, gelben Farbe zu erkennen und hat eine schleimige, eher dickflüssige Konsistenz. In dieser Erstmilch steckt in hochkonzentrierter Form alles an Nährstoffen, was der Säugling benötigt, wenn sein Verdauungssystem erst noch ausreift.