Die richtige Stillposition: Tipps und Tricks für entspanntes und effektives Stillen

Da in dieser Position, die auch Football-Haltung genannt wird, das Baby nicht direkt auf den Bauch drückt, ist der Fußballergriff ideal nach einem Kaiserschnitt. Gut ist er auch für Säuglinge, die Probleme beim Andocken haben, etwa weil die Brüste sehr groß sind. Außerdem beugt diese Haltung einem Milchstau vor, denn die Brust wird auch mal von der Außenseite her abgetrunken. So geht’s, wenn das Baby zum Beispiel an der rechten Brust trinken soll: Lege im Sitzen ein Stillkissen um deine Taille und das Baby so darauf, dass seine Beine unter deinem rechten Arm in Richtung deines Rückens zeigen. Sein Köpfchen kannst du mit deiner rechten Hand stützen, während du mit der linken die Brust hältst.