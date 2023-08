Sind wir mal ehrlich: Damals, bevor wir Kinder hatten, was dachten wir da über Eltern?

Ein Kind bekommt einen Wutanfall beim Einkaufen. Ein anderes Kind haut seinen Freund mit der Schaufel, weil dieser sie nicht wiedergeben will. Und wieder ein anderes Kind streckt seinen Eltern die Zunge raus. Die haben wohl ihre Kind nicht im Griff?!

Oder auch die Eltern, die Verabredungen absagen, weil ihr Kind nicht gut geschlafen hat – da muss man sich doch nicht so anstellen! Alte Freunde, die man kaum noch sieht, weil das Kind nicht ohne Mama und Papa ins Bett geht. Also da kann man doch was machen und muss mal ein bisschen konsequent sein!