Habt ihr schon Mal die "Ich-bin-eine-fabelhafte-Mutter-Liste" ausprobiert?

Die Fabelhafte-Mutter-Liste für mehr gute Gefühle und Akzeptanz

Um euch an schwierigen Tagen, an denen ihr es leicht vergessen könntet, daran zu erinnern, solltet ihr euch eine "Ich bin eine fabelhafte Mutter"-Liste erstellen! Als kleine Gedächtnisstütze – und möglicherweise eine zusätzliche Bestätigung. Denn manchmal brauchen wir als Mama eben eine kleine Erinnerung an das Gute, das wir für unsere Kinder tun. Die Anfertigung einer solchen Liste kann tatsächlich vieles bewirken. Plötzlich fühlt man sich viel leichter. Der Ballast, der sonst so schwer wiegt, fällt einem von den Schultern. Denn viel zu häufig vergisst man die Dinge, die man gut macht. Und das sind sicherlich einige! Mit der Ich-bin-eine-fabelhafte-Mutter-Liste schätzt man, was man bereits gut macht und akzeptiert das, was man (noch) besser machen kann.

Anregungen für die Fabelhafte-Mutter-Liste

Leider ist es viel zu häufig der Fall, dass wir nur den Blick auf das Negative richten. Und all das Schöne und Gute vergessen. Fangt bei den kleinen Dingen an, bei alltäglichen Ritualen, Kuscheleinheiten, – oder, oder, oder! Hier ein paar Beispiele: