Genervte Mama berichtet: "Lasst mich doch einfach Gemüse-Gesichter legen!"

Was haben Dinge, die man FÜR ein Kind tut, mit anderen Erwachsenen zu tun? Warum fühlen sich Mamas (Väter entdecke ich tatsächlich so gut wie nie in diesen Kommentaren) sofort davon angegriffen, wenn sich jemand Mühe gibt? Das tun wir doch alle jeden Tag auf irgendeine Weise – und jede auf ihre Art. Nur weil man es nicht sehen kann, ist es kein bisschen weniger wert!

Die eine schnitzt und bastelt Gemüse-Gesichter. Die andere spielt stundenlang Rollenspiele mit den Kindern. Die nächste begleitet ihre Fünfjährige noch immer jeden Abend 1,5 Stunden in den Schlaf ohne die Geduld zu verlieren. Ich selbst nähe nächtelang ganze Kollektionen für mein Kind. Und ja, manchmal schnitze ich Gemüse-Gesichter. Warum ich das mache? Weil ich weiß, dass sich meine Tochter richtig doll darüber freut und es ihr den Start in den Kita-Tag erleichtert. Will ich damit anderen Mamas ein schlechtes Gewissen machen? Sicher nicht.