Diese echten (!) Bilder zeigen, was es wirklich bedeutet, Mama zu werden ...

Der Originaltitel dieser Bilderstrecke lautet "Sorry I Gave Birth I Disappeared But Now I’m Back" (auf Deutsch: "Sorry, ich habe entbunden, war kurz weg, aber jetzt bin ich zurück ..."). Die Fotografin Andi Galdi Vinko dokumentiert damit ihre eigene Geschichte des Mutterwerdens. Als erfolgreiche Fotografin, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, wurde sie nach nur fünfmonatiger Beziehung zu ihrem Freund von ihrer Schwangerschaft regelrecht überrascht:

Als ich merkte, dass ich schwanger war, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartete. Wie chaotisch und wie roh, wie unvorhersehbar und wie außer Kontrolle die Mutterschaft wirklich war im Vergleich zu den Bildern, die ich von Filmen, Fotos und Gemälden von Männern im Kopf hatte.