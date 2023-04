Die Wut will gesehen werden

Unsere Wut können wir nicht dauerhaft ignorieren oder wegdrücken, denn sie will uns etwas sagen, sie ist eine Art Wegweiser für uns. Das meint jedenfalls Dani von #friedvollemutterschaft und sagt dazu:

Wir brauchen kein Gegenmittel gegen die Wut!

Stattdessen brauchen wir eine neue Beziehung zu und einen neuen Umgang mit unserer Wut. Laut Dani ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns unseren Emotionen, unserer Wut, unserer Erschöpfung wirklich zuwenden und uns mit ihnen beschäftigen. Denn hinter unserer Wut – egal, ob sie sich gegen andere oder gegen uns selbst richtet – stecken oft unerfüllte Bedürfnisse, Traurigkeit und andere Nöte, die wir bisher versucht haben zu ignorieren. Nur, wenn wir uns also auf den Weg machen, wirklich dahinterzuschauen, können wir lernen, unsere Gefühle in die Hand zu nehmen und so wieder handlungsfähig werden, auch im Hinblick auf den Umgang mit unseren Kindern.

In einem Reel geht Dani ganz eindrücklich und in ihrer gewohnt feinfühligen, liebevollen Art darauf ein: