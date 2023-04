Susan Sideropoulos: "Man darf auch mal wütend auf seine Kinder sein"

Was war die anstrengendste Phase, seitdem du Kinder hast?

Ich hab’s ja früher nicht geglaubt, wenn Freunde gesagt haben: Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Man empfindet immer die Phase, in der man gerade steckt, als anstrengend. Schlaflose Nächte, wenn sie überall hinlaufen und man immer in Alarmbereitschaft ist ... Ich habe immer gedacht, schlimmer kann es ja nicht mehr werden, als in der Zeit, in der sie dir nicht vermitteln können, was sie wollen. Aber ich revidiere es: Es ist schlimmer, wenn sie sagen können, was sie wollen (lacht). Es ist auf eine andere Weise schlimm. Ich will auch nicht die Kindergartenzeit verharmlosen. Aber je älter sie werden, desto mehr wächst der Druck, nichts falsch zu machen. Es ist die Zeit, in der sie sich von dir lösen und trotzdem musst du die Verbindung aufrechthalten.

Welche Eigenschaft haben deine Kinder definitiv von dir geerbt?

Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss das passieren. Und da sind meine Kinder genauso wie ich. Das ist schon anstrengend. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Eigenschaft, weil sie so dranbleiben an ihren Ideen.

Worüber streitet ihr oft zu Hause?

Das größte Streitthema sind das Handy und die Mediennutzung.

Was hast du von deinen Kindern gelernt?

Definitiv Achtsamkeit. Kinder leben ganz intuitiv immer im Moment. Für sie spielen Vergangenheit und Zukunft keine Rolle. Das ist etwas, was wir uns von unseren Kindern abgucken können.

Was sagen deine Söhne über deinen Beruf?

Sie finden es aufregend, wenn ich in einer Show auftrete oder auf der Straße erkannt werde. Ich denke, es ist beides: Sie finden es cool, aber auch ein bisschen peinlich.

… und was wollen sie selbst mal werden?

Das wechselt. Mein großer Sohn möchte im Moment Zahnarzt werden und mein kleiner Rapper.