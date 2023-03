Evelyn Weigert: "Als Mama bin ich schon krass gescheitert"

Worauf können sich die Zuschauer in der neuen Sendung freuen?

Es dreht sich ums Mamasein, ums Elternsein, um Paarbeziehungen – einfach um alles, was auf einen zukommt, wenn man eben Kinder hat. Es geht darum, dass man immer wieder an seine Grenzen kommt und auch immer wieder krass scheitert, aber natürlich auch um die schönen Momente.

Was war das Emotionalste, was du bei den Dreharbeiten erlebt hast?

Der ganze Dreh war emotional. Alle Paare haben so krass die Hosen runtergelassen, und das war einfach so rührend. Es tut so gut zu wissen, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist. Deshalb ist mir die Doku auch so wichtig, weil viele Eltern das Gefühl haben, dass es nur bei ihnen so scheiße und anstrengend ist.

Würdest du sagen, dass dein Mann und du die Care-Arbeit gerecht aufgeteilt haben?

Wir kümmern uns total gleichberechtigt um die Kinder, es ist wirklich 50:50. Unsere Kinder sind auch krasse Papa-Kinder. Aber zu Care-Arbeit gehört ja auch noch mehr: Da geht es auch um Klamotten kaufen oder Arzttermine. Das finde ich echt crazy, dass es in fast allen Partnerschaften so ist, dass sich die Frauen allein darum kümmern. Es ist einfach überfordernd, wenn du arbeitest, erziehst und auch noch all diese kleinen Sachen im Kopf hast. Es ist total wichtig, das zu kommunizieren und Aufgaben abzugeben. Man muss dem Partner sagen: "Hey, es ist mir zu viel. Ich würde mich freuen, wenn du das übernehmen würdest."

Bekommt ihr das gut hin?

Geht so. Wir klatschen da auch immer wieder aneinander. Es dauert einfach, bis man etwas, das so verfestigt ist, aufbrechen kann. Das geht halt nicht von heute auf morgen, und das ist auch okay. Manchmal ist es frustrierend, aber es ist halt ein Prozess. Man muss umdenken, und da sind wir dran. Wichtig ist, cool miteinander zu kommunizieren und nicht mit erhobenem Zeigefinger und vorwurfsvoll, sondern konstruktiv.

Wichtig ist auch zu akzeptieren, dass der Papa Sachen anders macht und es trotzdem genauso gut ist. Man muss sich echt entspannen, aber das gelingt mir erst jetzt nach zwei Kindern und drei Jahren. Es ist hart.

Machen dir altmodische Mama-Klischees manchmal zu schaffen?

Total! Irgendwie haben wir doch alle noch dieses alte Bild einer Rama-Mutter im Kopf, und dem kann man einfach nicht gerecht werden. Ich habe immer mal wieder so Gedanken wie: "Die Mama ist wichtiger". Was eigentlich totaler Quatsch ist, wenn man nicht mehr stillt. Aber manchmal habe ich auch noch so oldschool Gedanken. Mir hilft es dann, wenn ich mich darauf besinne, dass sie bei ihrem Papa genauso happy und in den besten Händen sind.