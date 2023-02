Cheyenne Ochsenknecht: "Unser Familienleben ist ziemlich normal"

Dein Leben hielt große Umstellungen für dich bereit: Mutter werden, Umzug zu deinem Mann aufs Land in Österreich – wie bist du mit den Veränderungen klargekommen?

Mutter werden war eigentlich keine so große Umstellung. Mavie ist ein absolutes Wunschkind und hat sich irgendwie perfekt in unser neues Leben eingepasst. Es hat sich ja auf einmal einfach alles verändert. Ich wollte, dass unser Kind in einer schönen, ruhigen, gesunden Umgebung mit Tieren und Garten aufwachsen kann. Da war es einfach, mit den Veränderungen klarzukommen – sie gingen ja komplett ins Positive.

Wie hat sich eure Paarbeziehung verändert, seitdem ihr Eltern seid? Was tut ihr, um sie lebendig zu halten?

Natürlich verändert sich einiges mit Kind, aber wir verbringen viel Zeit zu zweit am Abend oder auch mit Freunden und sind auch gerne viel zu dritt. Wir haben eigentlich keine Date-Nights in Restaurants oder so. Dafür kochen wir fast jeden Abend zusammen, unser Haus ist so schön und gemütlich.

Und wie schaffst du es, weiterhin beruflich als Influencerin und Model aktiv zu sein, trotz kleiner Tochter?

Beim Modeln mache ich gerade eine kleine Pause. Das viele Reisen ist mit einem kleinen Kind nicht ganz einfach. Als Influencerin kann ich aber ja perfekt von zu Hause arbeiten. Den Content produziere ich, wenn Mavie schläft oder sich Nino um sie kümmert. Da bin ich komplett flexibel. Und ich muss sagen, ich liebe die Arbeit auf dem Hof sehr. Da werde ich auch in Zukunft noch mehr machen.

Was war die letzte große Herausforderung, die ihr zu dritt gemeistert habt?

Mavie war jetzt vor Kurzem sehr stark krank – eigentlich das erste Mal so richtig doll. Sie hatte eine Mittelohrentzündung und Bronchitis. Da waren wir sogar im Krankenhaus. Das war echt schlimm für uns. Zu dritt haben wir es aber gut gemeistert.