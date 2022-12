After-Baby-Body: Schlank und rank nach der Geburt?

Zwischen diesen Bildern liegen Welten. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Fotos von durchtrainierten Körpern nach der Schwangerschaft andere Mütter enorm unter Druck setzen. Dieses Problem kennt auch die Beckenbodentrainierin Juliana Afram aus Hamburg. In ihren Kursen hat sie Frauen kennengelernt, die möglichst schnell wieder in ihr Cocktailkleid passen wollten. In ihrem Buch "Vom Wochenbett zum Workout" beschreibt sie einen ganz anderen Weg und gibt Müttern einen gesunden, lebensnahen, babyfreundlichen und 5-Monatsplan für die Rückbildung an die Hand. Oder wie es so schön in der Beschreibung heißt: "Zwei Wochen nach der Geburt wieder schlank, schön, topfit, erfolgreich und sexy? Thank you – but no thank you! In diesem Buch geht es um viel mehr als nur die äußere Hülle und wie Du eine perfekte Cappucino-to-go-Mami wirst."