Muttertät: Wenn Mama noch mal in die Pubertät kommt

Die Hormone spielen verrückt, Haut und Haare machen, was sie wollen, und die Gefühle fahren Achterbahn. Frisch gebackene Mamas erleben im Wochenbett die volle Gefühlspalette – von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. So ein Chaos im Kopf hatten wir das letzte Mal, wann noch gleich? Richtig: in der Pubertät! Und tatsächlich sind die Abläufe in den Körpern von jungen Müttern und von Teenagern gar nicht so unterschiedlich. Neue Forschungsergebnisse beweisen: Was Mamas nach der Geburt erleben, ist ähnlich drastisch wie die Pubertät ...