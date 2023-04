Nina Bott über die Geburten ihrer Kinder, Glücksmomente und Herausforderungen

Nina Bott wurde am 1. Januar 1978 geboren. Mit fünf Jahren begann sie zu modeln – und zierte gleich siebenmal das Cover des Otto-Kinderkatalogs. Bundesweit bekannt wurde Nina Bott als Cora Hinze in Deutschlands erfolgreichster Vorabendserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Inzwischen ist sie Unternehmerin (Tom & Jenny), Moderatorin und Inlfuencerin – und seit Januar 2021 Vierfachmama! Mit ihrem neun Jahre jüngeren Freund Benjamin Baarz (geboren am 16. Juli 1987, Unternehmensberater) hat sie drei Kinder, ihr großer Sohn stammt aus einer früheren Beziehung. Die gebürtige Hamburgerin und ihr Lebensgefährte kauften vor einigen Jahren ein Haus mit großem Garten in der Hansestadt.