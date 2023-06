"Hast du überhaupt noch Zeit für dich?"

Eine Freundin, frisch gebackene Mama, rief mich eines Abends an. Sie lebt seit vielen Jahren im Ausland und hat dort mittlerweile Familie gegründet. Nach den üblichen Updates kam die Frage aller Fragen: "Sag mal, hast du, mit deinen drei(!) Jungs überhaupt irgendwann nochmal Zeit für dich?" Ich kenne diese Frage. Sie wurde mir natürlich nicht zum ersten Mal gestellt. Schließlich wurde ich nach gut einem Jahr Mamasein erneut schwanger, mit Zwillingen. "Ich komm ja schon mit einem Kind kaum dazu, Zeit für mich freizuschaufeln" ist dann häufig der lieb gemeinte Nachklapp. "Nö, wenig, kaum, na ja, manchmal ...!?!" war dann meist meine ziemlich schwammige Antwort.

Me-Time – ja, was ist das eigentlich?

Zeit für mich. Gehört dazu schon das morgendliche Duschen, das auch mal länger als zwei Minuten und eine Walnussgröße Shampoo dauert? Oder der heiße Kaffee, wenn alle in der Kita abgegeben sind und der Rechner noch nicht hochgefahren ist? Oder muss es gleich der Wellness-Tag mit Prosecco und Gurkenscheiben auf den Augen sein? Der Shopping-Marathon mit mindestens zehn prall gefüllten Tüten? Sonst lohnt sich der Tag schließlich nicht. Das Wochenende in Barcelona? Freitag los. Sonntag zurück. Go!

Ja, wo fängt Me-Time an? Und vor allem, wann hört sie wieder auf?

Wie baut man diese Zeit nur für sich in den Drunter-und-Drüber-Alltag mit Kindern ein?

Wie viel davon brauche ich, also ich ganz persönlich, um weiterhin einigermaßen zufriedenstellend in meiner Mama-Rolle zu funktionieren?

Und wie viel davon brauche ich, um so richtig gut zu funktionieren? Auch in meinen anderen Rollen.

Was für ein Stress, sich endlich mal zu entspannen!

Tatsächlich habe ich irgendwann gemerkt: Ja, ich bin zwar gestresst von allem, was da so als stillende Mami von Zwillingsbabys und zweijährigem Kleinkind in der Trotzphase von mir abverlangt wird. Aber was ich dann nicht auch noch on top gebrauchen konnte: den Druck von außen, mich nun mal gefälligst zu entspannen!

"Du brauchst mal Zeit für Dich!" "Gönn dir doch mal eine Pause!" "Nimm dir mal was Schönes vor!"

Sucht man bei Instagram nach dem Hashtag "metime", spuckt die Plattform 10.026.732 Bilder aus. Was die postenden Menschen so unter Me-Time verstehen: Tee- und Kaffeetassen, drapiert an dicken Büchern, gern auch mal ein schimmerndes Gläschen Rosé in der Abendsonne, Massagen, lackierte Fingernägel, Friseurbesuche ... Ja, um ehrlich zu sein, bis auf die immer unbedingt gefüllte Kaffeetasse hatte ich in der ersten Zeit als Dreiffachmama laut Instagram-Definition wirklich nicht so wahnsinnig viel von dieser Me-Time. Bücher lesen? Nicht geschafft. Alkoholische Drinks? Nicht in der Stillzeit. Lackierte Fingernägel? Blättern doch eh ab.

Okay, okay, das soll hier nun wirklich kein Text werden, um Mitleid zu erhaschen. Im Gegenteil. Ich möchte eigentlich nur festhalten, dass es nun einmal Zeiten im Leben einer Mutter geben kann, in denen es verdammt nochmal stressig ist, man gefühlt keine Sekunde für sich hat, weil da immer ein kleiner Mensch irgendein Bedürfnis nach "Mamaaaaa!" rausposaunt. Und wenn es eines gibt, dass man dann nicht auch gebrauchen kann, ist es Me-Time-Stress.

Endlich Zeit für mich!

Denn: Das kann ich nach sechs Jahren Mamasein mittlerweile festhalten. Die Zeiten ändern sich auch wieder. Natürlich! Ich habe diesen Sommer mit einem komplett neuen Hobby angefangen: spiele jetzt Tennis. Gehe wieder regelmäßig zum Pilates. Treffe mich mit meinen Freundinnen zum Dinner. Plane gerade ein Wochenende in Porto. Und für diesen Monat sogar eine Übernachtung in einem Hotel, nur ich. Me, myself and I, wie es Beyoncé einst so treffend auf den Punkt brachte.

Werde ich dann vielleicht auch in meinem Hotelzimmer singen. Und bis dahin genieße ich es, wenn ich mal eben für zwei Minuten meinen heißen Kaffee trinken kann, bevor ich den Rechner hochfahre. Für mich: auch Me-Time, um als Mama ein klitzekleines bisschen besser zu funktionieren.