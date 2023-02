Liebe Eltern, dieser eine Satz wird für mehr Ordnung in eurem Haus sorgen!

Vor Kurzem stieß ich auf einen Artikel der amerikanischen Website PureWow dessen Überschrift lautete: "The 3-Word Phrase Every Mom Should Use With Her Son". Übersetzt also so viel wie: "Der 3-Wörter-Satz, den jede Mutter mit ihrem Sohn verwenden sollte". Zugegeben, im ersten Reflex hat mich als Mama von drei Jungs die Überschrift direkt zum Klicken animiert. Obwohl mich Jungs-Mädchen-Schubladendenken eigentlich nervt. Tatsächlich geht es in dem Text aber um noch mehr: Die Autorin des Artikel beschwert sich über den sogenannten Mental Load. Ja, unter der mentalen Last leiden faktisch mehr Frauen als Männer, das ist bewiesen. Insbesondere die "Ich weiß, wo alles ist"-Aufgabe stört die Journalistin dabei. Sucht ihr Fünfjähriger etwas ist immer nur sie die erste Ansprechpartnerin. Nicht ihr Mann.