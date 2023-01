Kreuzfahrt mit Kindern: Mitten durchs Mittelmeer

Vorurteil 1: Kreuzfahrten sind was für Rentner

Längst nicht mehr. Im Jahr 2020 waren lediglich 34 Prozent aller Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen über 60 Jahre alt – demnach sind zwei Drittel der Reisenden jünger, der Anteil der Kinder macht durchschnittlich immerhin 13 Prozent aus. Und: In den Ferien schießt diese Zahl ordentlich in die Höhe. Als wir in Palma de Mallorca auf der Aida Cosma einchecken, sehen wir fast ausschließlich Familien. Elli und Theo freunden sich mit drei anderen Kindern an, noch bevor der Urlaub überhaupt beginnt. Ab diesem Moment wird kein Tag vergehen, an dem sie nicht zu fünft spielen (oder schwimmen oder toben oder Eis essen ...). Volltreffer: Sowohl Leonies Mama als auch die Mutter von Edda und Insa sind (wie ich) ohne Mann an Bord. Unsere kleine Reisegruppe steht!