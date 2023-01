Gewinnt eine Babyschaukel von Graco

Auch wenn frisch gebackene Mamas und Papas die Nähe zum Baby genießen, kann es im Alltag auch mal entspannt sein, den Mini für einige Zeit abzulegen. In Wachphasen oder bei Tragebabys gar nicht so einfach. Eine Babyschaukel oder -wippe kann dann ein echter Gamechanger sein. Denn durch die sanften Bewegungen akzeptieren viele Kinder das Ablegen besser.

Die "All Ways Soother" von Graco lässt sich in 16 Schaukel-Modi, sechs Geschwindigkeiten und 2 Vibrationsstufen für jedes Baby individuell, ganz nach den Vorlieben eures Minis, einstellen. Der Sitz schaukelt nach Wunsch hin und her oder vor uns zurück.

Praktisch ist auch, dass sich der Wippensitz abnehmen lässt und so einfach dorthin mitnehmen lässt, wo ihr euch gerade aufhaltet. Den Neigungswinkel könnt ihr in 3 Positionen verstellen: So kann euer Baby, je nach Laune, aufrecht die Umwelt beobachten oder – dank der weichen, abnehmbaren Kopfpolsterung – liegend entspannen. Für Unterhaltung sorgen 2 süße Stofftiere, die am Mobile über eurem Baby baumeln, beim Entspannen helfen die voreingestellten Musikvarianten und Natursounds. Mit einem 5-Punkt-Gurt sichert ihr euren kleinen Liebling im Sitz.

Weitere Infos gibt es unter gracobaby.eu und in diesem Video: